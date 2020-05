Serie B a quaranta squadre? Forse non è più fantascienza e l’Alessandria avrebbe i requisiti per disputarla

Alessandria – Società senza debiti, buon pubblico e impianto a norma anche per il distanziamento sociale in epoca di coronavirus.

Tre requisiti importanti per accedere alla serie B tramite sorteggio. Tre requisiti che l’Alessandria Calcio ha e che quindi, almeno sulla carta, candiderebbe i Grigi al salto di categoria nella prossima stagione.

Intanto, però, la proposta di una serie B a 40 squadre con due gironi, Nord e Sud, e conseguente declassamento della terza serie al semiprofessionismo, pare abbia fatto storcere il naso al numero uno della Lega Pro, Ghirelli, che avrebbe preso le distanze.

“Girano fake news da un po’ di ore su una presunta riforma della Serie C: si dice B1 e B2 e poi dilettantismo – ha dichiarato a Italpress – essendo una persona perbene, rispondo in modo civile: nessuna idea più fantasiosa poteva essere partorita. Non esiste semplicemente. Senza il volere e la decisione dei sessanta presidenti di Serie C non si va da nessuna parte. La Serie C non si fa invadere da predatori dell’Arca Perduta spalleggiati da qualche “cavallo di Troia” infiltrato tra di noi e disperato per il fallimento del suo progetto economico-finanziario che si gioca tutto puntando come al gioco della roulette su un solo numero. Troppo scoperto il gioco per mostrare subito la sua caducità totale. Noi faremo le riforme in accordo con il presidente federale Gabriele Gravina, mostrando il meglio di chi ragiona a sistema”.

Parole chiare senza dubbio ma intanto il fatto che il Consiglio Federale, in programma per oggi pomeriggio alle due e mezza, sia stato rinviato fa pensare. Che qualcosa bolla in pentola per davvero?

Come detto i ragionamenti sui possibili criteri di ammissione alla B d’élite sono molteplici: il bacino di utenza uno di questi con un allargamento degli orizzonti anche sulla serie D. I casi di Mantova e Bari i più emblematici. I due club, che per l’appunto militano nella quarta serie, avrebbero tutte le carte in regola per il ritorno in serie più prestigiose e dunque potrebbero avanzare pretese poiché, proprio come l’Alessandria, hanno attualmente società senza debiti, buon pubblico e impianti a norma.

Non resta che attendere gli sviluppi.