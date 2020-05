Serie C, verso la chiusura definitiva del campionato. I possibili scenari: in B Monza, Vicenza e Reggina, quarta squadra il Carpi

Firenze (da Calcio Today) – La Serie C va verso la chiusura definitiva della competizione. Nell’assemblea delle società che si è tenuta oggi si sarebbe deciso, in base alle prime indiscrezioni, di proporre al Consiglio federale lo stop del campionato. In Serie B andrebbero le prime dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina, più il Carpi, la seconda con la miglior media punti/partite. Sarebbero bloccate invece le retrocessioni e i ripescaggi dalla Serie D.

C’è anche la questione del protocollo. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha spiegato in Commissione Cultura alla Camera che il protocollo pensato per la Serie A e la Serie B non è applicabile per le associazioni minori e dilettantistiche. Anche molte società di Serie C avevano sottolineato che sarebbe troppo costoso mettere in piedi le stesse misure previste per la Serie A.

La maggior parte delle squadre, però, non vuole proseguire la stagione. Tuttavia, la questione da risolvere riguarda la definizione delle promozioni. Insomma, chi salirà in Serie B.