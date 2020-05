Vigile urbano contagiato dal Coronavirus a marzo: a Valenza i sindacati puntano il dito contro il Comune che lo avrebbe annunciato troppo tardi

Valenza – A Valenza adesso è polemica accesa tra sindacati e Comune. La questione si riferisce ad uno degli agenti della Polizia Municipale ricoverato a marzo a Vercelli perché contagiato dal coronavirus.

Lui si trova ancora lì e le sue condizioni sono migliorate, altri cinque colleghi avevano dovuto restare a casa in quarantena. Un’emergenza superata perché si riferisce a metà marzo, ma che vede oggi proteste da parte dei sindacati confederali della funzione pubblica: Luca Righini per la Uil, Fabrizio Sala per la Cisl e Alvaro Venturino per la Cgil, che si sono dichiarati insoddisfatti di come si sono svolte le procedure e sono preoccupati della possibile trasmissione del virus ad altri dipendenti e alla stessa cittadinanza.

Il dito puntato è contro l’amministrazione comunale ma non solo. I sindacati lamentano il fatto di non essere stati ascoltati neanche dalla giunta valenzana, dal Consiglio Comunale e dal Questore ai quali era stata inoltrata una lettera.

Fatto molto grave, secondo i sindacati, era stato che all’epoca, nonostante la notizia dei contagi fosse già nota, si era tenuto il mercato, con controllo da parte degli agenti, come avviene in ogni occasione e continuato fino alle 13 con il rischio a quel punto che il contagio potesse passare ai cittadini.

Secondo Cgil, Cisl e Uil, dunque, l’amministrazione comunale avrebbe serie responsabilità su quanto accaduto all’agente di Polizia Municipale dato che la notizia della sua positività, e dei suoi colleghi, sarebbe stata data tardi e senza una adeguata informazione alla cittadinanza.

Addirittura, secondo quanto asserito dai sindacati, non ci sarebbe stata comunicazione nemmeno su interventi di sanificazione degli ambienti dove gli agenti avevano continuato a lavorare.

Non può non tornare alla mente la vicenda di Tortona, dove il comando della polizia locale era stato chiuso per quindici giorni per problemi analoghi e agenti contagiati.

Da parte sua il primo cittadino, Gianluca Barbero, afferma di aver “tempestivamente avvisato l’Asl di quanto stava accadendo e mi risulta che sia stata effettuata la sanificazione degli ambienti. La quarantena è stata rispettata dai vari agenti, così come è stato prescritto dal medico competente. Devo anzi ringraziare gli agenti della polizia locale per il largo impegno dimostrato in questa emergenza, perché si sono sottoposti a doppi turni di lavoro per affiancare le altre forze dell’ordine e i volontari delle varie associazioni per far fronte ai bisogni delle popolazione in un momento di eccezionalità. Credo che il Comune abbia agito correttamente in base alle sue competenze, fin dove poteva arrivare”.

Insomma, come si suol dire, la verità sta nel mezzo e a questo punto il rimpallo di responsabilità di quanto accaduto pare ovvio.

Non resta che attendere ulteriori evoluzioni nella vicenda.