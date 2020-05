Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020: 510 CV con nuovi colori e più tecnologia

da Automoto.it – Alfa Romeo ha tolto i veli alla nuova Giulia Quadrifoglio: confermati i 510 CV del V6, ma dentro le portiere arrivano tanti aggiornamenti tecnologici anche per la sicurezza. Inoltre, ci sono nuove tinte per celebrare i 110 anni del Marchio

La maxiberlina italiana si è sempre fatta riconoscere per le incredibili doti dinamiche e il poderoso motore V6 2.9 litri biturbo. I tecnici della Casa milanese non hanno voluto stravolgere il progetto e si sono concentrati su piccoli dettagli per renderla più attuale e sicura. Confermata quindi la potenza di 510 CV e la coppia di 600 Nm a 2.500 giri/min, scelta derivata anche per non esagerare come è stato fatto per la sorella GTA da 540 CV, e nella gamma accessori c’è uno scarico firmato Akrapovi? per far cantare il propulsore.

A livello estetico non sono ci grandi differenze rispetto al Model Year passato: i gruppi ottici posteriori hanno una nuova firma e i designer hanno introdotto nuovi colori per celebrare i 110 anni del Marchio come il Rosso 6C Villa d’Este, l’Ocra GT Junior e il vistoso e caratteristico Verde Montreal.

Tecnologia e sicurezza

Le grandi novità sono dentro le portiere: il guidatore ha sotto il naso un nuovo volante e la leva del cambio è rivestita in pelle. Inoltre, le cinture di sicurezza contribuiscono a rendere più dinamico l’abitacolo: oltre al nero, sono disponibili anche in rosso o in verde. Al centro della consolle è stato montato un nuovo display touch da 8,8” dotato di un nuovo infotainment con servizi esclusivi e layout dedicati alle performance.

I sedili ad alto contenimento, invece, possono essere rivestiti in pelle traforata a richiesta (in sostituzione al rivestimento in alcantara) e se si vuole esagerare, come optional, ci sono quelli sportivi con guscio in carbonio by Sparco.

Sul fronte sicurezza, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio guadagna sistemi ADAS per la guida autonomia livello 2: il Lane Keeping Assist, l’Active Blind Spot Assist, l’Active Cruise Control, il Traffic Sign Recognition e Intelligent Speed Control, il Traffic Jam Assist e Highway Assist e il Driver Attention Assist.

Più accessori per le Quadrifoglio

I tecnici Alfa Romeo con il supporto di Mopar hanno arricchito la gamma accessori per la Giulia e hanno lanciato la Quadrifoglio Accessories Line. Come vi abbiamo anticipato, comprende kit come lo scarico Akrapovi?, e per migliorare l’estetica è in gamma anchun kit di fanali posteriori bruniti, una livrea esclusiva e tanti dettagli in fibra di carbonio tra cui la griglia anteriore con inserto “V”, le calotte degli specchi e lo spoiler posteriore in carbonio.