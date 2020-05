C’è l’ordinanza: studenti tutti ammessi alla Maturità

Roma – Tutti ammessi alla Maturità gli studenti per gli esami 2020 che avranno inizio il 17 giugno alle 8.30 e sarà previsto il solo colloquio orale. I crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. È la sintesi dell’ordinanza del ministero dell’Istruzione sulla maturità.

“Per dare il giusto peso al percorso scolastico, viene previsto – scrive l’Ansa – che il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti”. Il voto massimo resta 100/100. I crediti del triennio “saranno ricalibrati secondo le tabelle che – anticipa ancora l”Agenzia Nazionale Stampa Associata – saranno allegate all’ordinanza ministeriale”.

La prova orale si svolgerà, a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari, davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno.

Il documento con quanto svolto sarà prodotto dai consigli di classe entro il 30 maggio.