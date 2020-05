Coronavirus, annullata la sesta edizione di “Galleggia non Galleggia” in programma a luglio a Casale

Casale Monferrato – Per l’emergenza sanitaria in corso salta un altro appuntamento estivo in provincia di Alessandria. Si tratta di “Galleggia non Galleggia”, la kermesse nautica che si tiene ogni anno, a luglio, a Casale Monferrato sul Po ed organizzata dall’associazione “Amici del Po”.

La manifestazione, in programma il 12 luglio e giunta alla sua sesta edizione, è stata rinviata a data da destinarsi, probabilmente alla fine dell’estate.

Altri eventi sono stati annullati come il Pic-Nic al fiume in programma domenica 10 maggio e non ci saranno nemmeno la discesa al Delta del Po prevista per fine mese e quella a remi a Pavia del 20 e 21 giugno.