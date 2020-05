Covid19 Italia: oggi 1.327 casi, prosegue il calo dei ricoveri

Si contano nelle ultime ventiquattr’ore 2.747 guariti (3.031 ieri), per un totale che ormai sfiora i 100 mila (99.023), mentre sono 243 nuovi decessi, meno dei 274 di ieri, che portano il numero delle vittime a superare quota 30mila (sono 30.201). Per effetto di questi dati, il numero delle persone attualmente positive cala ancora, oggi di 1.663 unità (ieri 1.904), scendendo a 87.961

Agi – Sale a 217.185 il numero degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Con un aumento oggi di 1.327 nuovi casi, in calo rispetto ai 1.401 di ieri e i 1.444 di mercoledì. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18.

Si contano oggi 2.747 guariti (3.031 ieri), per un totale che ormai sfiora i 100mila (99.023), mentre sono 243 nuovi decessi, meno dei 274 di ieri, che portano il numero delle vittime a superare quota 30 mila (sono 30.201). Per effetto di questi dati, il numero delle persone attualmente positive cala ancora, oggi di 1.663 unità (ieri 1.904), scendendo a 87.961.

E prosegue, come ormai da oltre un mese, il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 538 unità (14.636 in totale), quelli in terapia intensiva di 143, uno dei cali più significativi di sempre sulle 24 ore, per un totale che scende a 1.168. Sono 72.157 i positivi in isolamento domiciliare. Infine, rallenta il numero dei tamponi eseguiti, oggi 63.775 contro i 70.359 di ieri.

I numeri della Lombardia

In Lombardia, oggi, sono stati registrati 609 nuovi positivi al coronavirus con 94 decessi. Ai nuovi casi vanno aggiunti 25 casi riguardanti il mese di aprile rendicontati oggi. Questi i numeri forniti dalla Regione Lombardia. Le persone in terapia intensiva arrivano a 400 (-80), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.702 (-146). I tamponi effettuati sono 466.287 (+10.993).

Sono 201 i nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, in aumento rispetto al giorno precedente quando se ne registrarono 182. E’ quanto si legge nel bollettino giornaliero di Regione Lombardia sull’andamento dell’emergenza sanitaria. In aumento anche il numero dei contagiati a Milano, che sale a 101 persone (ieri +86).

I numeri del Piemonte

Sono 23 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3.305 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 588 Alessandria, 200 Asti, 166 Biella, 274 Cuneo, 279 Novara, 1.479 Torino, 168 Vercelli, 118 Verbano-Cusio-Ossola, 33 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Per quanto riguarda i contagi, sono 28.368 (+ 233 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 3.712 in provincia di Alessandria, 1.666 in provincia di Asti, 1.002 in provincia di Biella, 2.628 in provincia di Cuneo, 2.442 in provincia di Novara, 14.320 in provincia di Torino, 1.168 in provincia di Vercelli, 1.070 nel Verbano-Cusio-Ossola, 251 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 109 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In crescita i guariti: sono 7.687(+409 rispetto a ieri), di questi 613 (+53) in provincia di Alessandria, 341 (+24 ) in provincia di Asti, 375 (+7) in provincia di Biella, 858 (+33) in provincia di Cuneo, 618 (+11) in provincia di Novara, 4036 (+238) in provincia di Torino, 334 (+18) in provincia di Vercelli, 435 (+24) nel Verbano-Cusio-Ossola, 77 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 3.106 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 140 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.013 (-140 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.954 (- 218 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 201.183, di cui 110.294 risultati negativi.

I numeri in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia da coronavirus si sono registrati 26.598 casi di positività, 111 in più rispetto a ieri. Ammontano invece a 31 i nuovi decessi in 24 ore: 13 uomini e 18 donne che complessivamente portano il dato regionale a 3.797. I test effettuati hanno raggiunto quota 221.866 (+4.827). Le nuove guarigioni oggi sono 361 (15.071 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -281, passando dai 8.011 registrati ieri agli odierni 7.730. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 7.341, fra i più alti nel Paese.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.222, -213 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 163 (-10). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-46). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 15.071 (+361): 2.780 ‘clinicamente guarite’, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 12.291 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.