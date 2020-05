Da Poste Italiane: francobollo celebrativo della Madonna di Loreto

Poste Italiane comunica che oggi 8 maggio 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo della Madonna di Loreto, nel centenario della proclamazione a patrona degli aviatori, relativo al valore della tariffa B pari a € 1,10

Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Fabio Simonelli. La vignetta riproduce in primo piano il logo del Giubileo Lauretano affiancato, in alto a sinistra, dallo stemma dell’Aeronautica Militare. Completano il francobollo, la leggenda “CENTENARIO PROCLAMAZIONE” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale di Roma VR – Piazza San Silvestro. Il francobollo sarà disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di: Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona, sul sito poste.it.

La Madonna di Loreto è Patrona degli Aviatori. Il rapporto che lega la Beata Vergine Lauretana ed il mondo aeronautico risale al 1920, quando venne proclamata “Aeronautarum Patrona” da Papa Benedetto XV.

Il centenario della proclamazione, 24 marzo 2020, è inserito nell’anno giubilare, iniziato formalmente l’8 dicembre 2019 con l’apertura della Porta Santa della Basilica della Santa Casa.

STORIA

La Vergine Maria cominciò ad essere venerata quale protettrice degli aviatori dai piloti della prima guerra mondiale. Questa solennità mariana si ricollega alla tradizione secondo la quale il sacello, venerato a Loreto, sia la camera nella quale a Nazareth, in Galilea, Maria nacque, fu educata e ricevette l’annuncio angelico.

La credenza popolare ha attribuito alla ‘mano di angeli’ il trasporto a Loreto della ‘Santa Casa’. Tale evento viene oggi rievocato con la cosiddetta ‘Festa della Venuta’, una serie di celebrazioni che si tengono ogni 10 dicembre. Questo piccolo santuario biblico, caduto in mano dei musulmani, venne traslato prima a Tarsatto in Dalmazia (1291), poi nella selva di Recanati ed infine a Loreto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294.

La convinzione di questa miracolosa traslazione “volante” spinse Papa Benedetto XV, accogliendo i desideri dei piloti della prima guerra mondiale, a nominare con il Breve Pontificio del 24 marzo 1920, la Beata Vergine di Loreto “Patrona di tutti gli aeronauti”. La protezione di Maria, pertanto, non si evoca e non si limita all’attività di volo militare, ma si riferisce ad ogni persona che viaggia e a quanti, sui velivoli stessi o nei servizi di terra, sono responsabili della sicurezza e della tranquillità di coloro che sono trasportati. Il Santo Padre approvò anche la formula di benedizione degli aerei, che fece inserire nel Rituale Romano. La formula è costituita da tre orazioni speciali. Nella prima si implora Dio affinché l’aereo serva alla sua gloria e al bene dell’umanità, e si fanno voti di incolumità per coloro che se ne servono. Nella seconda e nella terza si implora che la Vergine Maria e l’Angelo del Signore accompagnino i trasvolatori e li facciano arrivare incolumi alla meta.

Di lì a poco, il 28 marzo 1923, l’Aeronautica Militare sarebbe stata fondata quale Forza Armata. Da allora, in tutti i Reparti si venera la Virgo Lauretana e ogni anno l’Aeronautica Militare celebra solennemente tale ricorrenza il 10 dicembre.

CITTÀ DI LORETO

Le consolidate relazioni esistenti tra l’Aeronautica Militare e le istituzioni ecclesiastiche, proprio a Loreto si sono spesso trasformate in concrete iniziative di solidarietà. Lo stesso Centro di Formazione Aviation English (precedentemente Scuola di Lingue Estere AM) oggi è ubicato all’interno delle strutture che furono dapprima sede dello storico Istituto ‘F. Baracca’. Tale Istituto, intitolato all’eroe dell’Aria, fu previsto nell’ambito di una serie di attività a carattere umanitario che, avviate subito dopo la proclamazione della Madonna di Loreto quale patrona degli aviatori, avevano quali destinatari le famiglie e gli orfani di aeronauti che si trovavano in cattive condizioni finanziarie. Nel 1925 tali iniziative portarono alla costituzione dell’Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli Aeronauti, denominata nel 1937 Opera Nazionale per i figli degli Aviatori (ONFA), presente a Loreto fino al 1983 e tuttora operante a sostegno degli orfani degli aviatori.

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA BEATA VERGINE DI LORETO QUALE “PATRONA DEGLI AERONAUTI”

Il 2020 rappresenta per l’Aeronautica Militare l’occasione per partecipare a numerose iniziative culturali, religiose e benefiche, nonché un prezioso momento di riflessione sulla professionalità che un’attività così complessa come il volo richiede: passione, attenzione e scrupolosità. Il centenario offre pertanto l’opportunità di rinsaldare i legami di vicinanza, di amicizia e di volontà di collaborazione tra la gente dell’aria, a partire da chi ha a che fare con il volo nelle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato agli operatori dell’aviazione commerciale, dall’ENAC ed ENAV sino agli Aeroclub, agli sportivi del volo, alle associazioni dell’Aeronautica Militare così come a quelle degli appassionati. È un momento in cui testimoniare le radici ambientali e sottolineare i compiti e la professionalità della Forza Armata in sinergia e sintonia con tutti coloro che, per lavoro o per semplice passione, si cimentano nel volo e a supporto del volo, in ogni sua forma.

Gen. S.A. Alberto Rosso

Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica