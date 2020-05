Dopo la chiusura di un altoforno in Francia all’ex Ilva di Novi si prospettano nove settimane di cassa integrazione: preoccupazione tra i dipendenti

Novi Ligure – Novi rischia di perdere un altro pezzo importante della sua lunghissima storia industriale. Dopo la Pernigotti, ultima in ordine di tempo ad subìto un terribile colpo con l’acquisizione del marchio da parte dei fratelli turchi Toksoz, ora è la volta dell’ex Ilva.

La storica fonderia, che conta a Novi circa 700 dipendenti, andrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, verso altre nove settimane di cassa integrazione e una produzione ridotta ai minimi termini.

Timori che sembrano concreti e che sono aumentati alla notizia secondo la quale la proprietà franco-indiana ArcelorMittal avrebbe chiuso un altoforno e alcune cokerie negli insediamenti di Fos Sur Mer, nel sud della Francia, tra le principali fonti di approvvigionamento d’acciaio da lavorare, oltre a Taranto.

Lo spegnimento degli impianti francesi potrebbe creare seri problemi alla produzione a Novi, dove attualmente sono in funzione il decatreno, cuore della produzione poiché prepara i rotoli d’acciaio destinati alle altre linee, la zincatura 4 con l’alluminiatura, la “capl”, cioè la ricottura continua, più altre 4 linee di finitura. Sono quindi ferme la zincatura 3, il temper e l’elettrozincatura. Attualmente in magazzino sono presenti 60.000 tonnellate di rotoli e non si sa quando arriverà altra materia prima.

In merito alle vicende francesi, l’azienda dovrà prima convocare i sindacati per fornire comunicazioni in merito, anche per il rispetto del protocollo sulla sicurezza, quindi dovrà essere effettuata l’applicazione dei dispositivi di sicurezza individuali e il ricorso a un nuovo periodo di cassa integrazione. I lavoratori stanno, infatti, ancora usufruendo della prima tranche e solo alcuni sono rientrati in stabilimento.

“Sappiamo che tutto si sta svolgendo in sicurezza, compreso il distanziamento sociale per la mensa aziendale e per l’utilizzo degli spazi comuni. L’auspicio è naturalmente quello di raggiungere sufficienti volumi produttivi e permettere il rientro di tutti i lavoratori per una produzione a regime” è stato comunicato dai sindacati.

A Novi la produzione all’ex Ilva è ripresa all’inizio di maggio mentre durante le precedenti settimane alcune linee continue sono state fatte funzionare per mantenere la sicurezza tecnica, anche se non era utilizzata la materia prima.

Pure alcuni dirigenti addetti allo staff dirigenziale e della qualità sono sottoutilizzati, visto che lavorano un solo giorno alla settimana e gli altri 4 restano in cassa integrazione.

Chi va in fabbrica viene sottoposti scrupolosamente al controllo della temperatura, mentre l’eventuale test tampone, per disposizione della direzione, sarà eseguito solo su base volontaria extra orario di lavoro, previa una richiesta via mail.