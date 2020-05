Esplosione Quargnento: il 28 maggio l’udienza davanti al Gip per decidere come processare Gianni Vincenti e Antonella Patrucco

Alessandria – È stata fissata un’altra data, il 28 maggio, per l’udienza davanti al Gip di Alessandria, Paolo Bargero, che dovrà raccogliere i pareri di tutte le parti prima di decidere se sollevare, oppure no, l’eccezione di incostituzionalità sul rito abbreviato richiesto dagli avvocati Vittorio Spallasso, Lorenzo Repetti, Laura Mazzolini, Caterina Brambilla e Federico Di Blasi, difensori dei coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco, accusati, in concorso, della strage di Quargnento, dove l’esplosione di una cascina causò lo scorso novembre la morte di tre Vigili del Fuoco, Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, e il ferimento di altre tre persone, due Vigili del Fuoco e un Carabiniere.

Vincenti è in carcere, la moglie Antonella Patrucco è tuttora a piede libero. Sono stati incriminati dal procuratore Enrico Cieri e dal sostituto Elisa Frus di omicidio volontario plurimo, lesioni volontarie, esplosione dolosa di abitazione, truffa all’assicurazione e calunnia al vicino su cui, dopo la tragedia della notte tra il 4 e il 5 novembre, avevano cercato di far convergere i sospetti.

Gli avvocati dei coniugi Vincenti avevano però chiesto che i loro assistiti fossero processati con rito abbreviato, che darebbe diritto allo sconto di un terzo della pena.

Il Gip Bargero, dovrà valutare l’istanza secondo la quale i difensori chiedono si sollevi il quesito alla Corte Costituzionale.

Il compito del giudice sarà quello di decidere se rigettare la richiesta delle difese, e a quel punto i Vincenti saranno processati davanti alla Corte d’Assise, oppure se accoglierla chiamando in causa, inoltrando l’eccezione, la Consulta Costituzionale.

Se dovesse verificarsi questa seconda ipotesi, il procedimento davanti all’Assise di Alessandria sarebbe sospeso ulteriormente perché la data del 4 maggio era già saltata a causa dell’emergenza sanitaria, in attesa della decisione definitiva.

Una legge dell’aprile dell’anno scorso nega la possibilità di essere giudicati con rito abbreviato, e sconto automatico di un terzo della pena, a chi è accusato di reati punibili con l’ergastolo.

Di diverso avviso la difesa di Vincenti e Patrucco che chiede per loro il rito alternativo.