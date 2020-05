Rinviata a ottobre la StrAlessandria che si terrà in diverse zone della città

Alessandria – C’è una nuova data per la StrAlessandria, la nota kermesse podistica che si sarebbe dovuta tenere oggi ma è stata poi annullata per l’emergenza sanitaria.

Gli organizzatori stanno pensando a domenica 4 ottobre. Non con la formula della kermesse di massa ma con una sorta di “StrAlessandria day” che permetta a gruppi di correre in diversi punti della città, in spazi aperti ma in orari diversi e con presenze contingentate e scaglionate nel rispetto del distanziamento sociale.

I luoghi scelti sarebbero, ma l’idea è ancora in fase di gestazione, il quartiere Cristo e la Cittadella.

Analogo ragionamento per la StraNovi, rinviata all’autunno perché anche l’Atletica Novese vuole cercare di ripartire coinvolgendo il maggior numero di appassionati.