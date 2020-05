Sanità, Matteo Salvini irremovibile: blindato il leghista Icardi alla Regione Piemonte anche se il Carroccio potrebbe avere già pronto un piano B

Torino – Dalla Lega è arrivato un monito che non ha certo bisogno di tante interpretazioni: Luigi Icardi non si tocca.

L’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte resta, dunque, al suo posto e a mettere fine alla querelle sulla sua poltrona che pareva traballante è stato Riccardo Molinari, segretario della Lega piemontese e capogruppo del partito alla Camera che ha trovato la sponda delle sponde in Matteo Salvini.

Il leader del Carroccio ha sottolineato di non essersi scordato del Piemonte, al contrario, sottolineando il fatto che se lui difende Gallera, l’assessore alla Sanità della Lombardia, espressione di Forza Italia, Alberto Cirio, presidente di Forza Italia deve difendere l’assessore della Lega.

Due i significati della presa di posizione: le tensioni subalpine, esacerbate dall’emergenza sanitaria ed economica, che non passano inosservate, e una difesa che rientra in un piano più grande di tipo prettamente politico dato che la Lega non intende lanciare un segnale di debolezza, scaricando un suo esponente. Men che meno, perdere peso in una maggioranza dove fa la parte del leone e dove la Sanità è la delega di maggiore peso.

Ecco perché parlare di diffidenza nei confronti di Cirio sarebbe improprio soprattutto in un momento in cui l’asse Lega-Cirio pare reggere.

La posizione di Icardi, non è un mistero, è parsa più volte traballante e al suo posto il primo nome nella lista di Cirio sarebbe Ferruccio Fazio, a capo di una task force incaricata di riorganizzare la medicina territoriale.

Una decisione che il Governatore del Piemonte avrebbe preso in totale autonomia .

Ma queste sono, al momento, solo voci di corridoio, la Lega ha deciso di blindare Icardi, sfinito dalla gestione dell’emergenza e inquieto per i risvolti giudiziari.

Questo non significa, però, che la Lega non consideri un piano B se lo stesso Icardi dovesse lasciare.

A quel punto si riaprirebbe la partita: con la Lega decisa a difendere la Sanità o a barattarla con altre deleghe e di peso.