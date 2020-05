Serie C finita: bocciata l’ipotesi playoff, salgono in B Monza, Vicenza e Reggina, probabile quarta il Carpi

Alessandria – La Serie C finisce qui e con essa anche le speranze dell’Alessandria di accedere alla serie cadetta. Non ci saranno, infatti, altre partite, bocciata l’ipotesi dei playoff. Così si è espressa l’assemblea di Lega, le 60 società e il presidente Ghirelli collegati in videoconferenza, che ha messo la parola «fine» sul torneo di C.

Una scelta che il presidente ha condiviso dato che il patron dell’Alessandria è sempre stato uno dei convinti sostenitori dell’inutilità di andare avanti per il fatto che il disputare match a porte chiuse non è calcio.

Un decisione, quella di fermare definitivamente la stagione di serie C, che comunque era già nell’aria.

Del resto, quello che molte società auspicavano era stato appoggiato la scorsa settimana anche dai medici dei club.

Impossibile tornare a giocare, il protocollo che si è studiato per la A e la B è inapplicabile, è stato rimarcato durante la riunione.

Parere unanime dei dirigenti e rapido passaggio alla discussione relativa alle promozioni in serie B sulle quali nessuno ha avuto nulla da eccepire: Monza, Vicenza e Reggina sono salite.

Serrato, invece, il confronto su come scegliere la quarta squadra da promuovere.

Scartata l’ipotesi del sorteggio, c’è stata divisione fra chi caldeggiava la disputa dei playoff in un’unica sede con l’adozione di tutti i protocolli sanitari necessari alla salvaguardia degli atleti, dall’altro quelli che si sono schierati a favore dei meriti sportivi.

Con 23 voti favorevoli e 16 contrari, e numerosi astenuti, è passata quest’ultima proposta: se la linea della Lega Pro sarà approvata ai piani alti sarà il Carpi a festeggiare il ritorno fra i cadetti, a scapito del Bari.

Altre decisioni emerse quella di bloccare le retrocessioni in serie D, così come i ripescaggi. Dalla quarta serie saliranno nove formazioni, ovvero la prima di ogni girone.

Quanto deciso dall’assemblea di Lega sarà poi portato alla decisione del Consiglio federale, originariamente fissato per oggi ma slittato alla prossima settimana.