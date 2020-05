Coronavirus, positivo il difensore dell’Alessandria Calcio Francesco Cosenza

Alessandria – Il difensore dell’Alessandria Francesco Cosenza è risultato positivo al coronavirus. Ad informare il club piemontese è stato lo stesso Cosenza che si era sottoposto a tampone lo scorso 5 maggio, in Calabria, dove in questo momento si trova insieme alla sua famiglia.

Di seguito il comunicato emesso dalla società:

“Ciccio Cosenza ha comunicato alla società di essere risultato positivo a Covid 19 a seguito di esame a cui si è sottoposto il giorno 5 maggio presso la propria città, in Calabria, ove risiede ora con la propria famiglia. L’Alessandria Calcio, nell’informare che le condizioni del giocatore sono strettamente monitorate dallo staff medico della società che si mantiene in costante contatto con l’atleta, comunica che il giocatore stesso non ha mai manifestato alcun sintomo e non avuto contatti con il resto della rosa e dello staff dall’8 marzo scorso, data di sospensione degli allenamenti di gruppo.”