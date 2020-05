Ennesimo rogo di rifiuti in via Guerra ad Asti

Asti – Ancora un rogo di rifiuti in via Guerra, ad Asti, vicino al campo nomadi rom. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno a mezzanotte.

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un incendio che si è sviluppato in uno dei tanti mucchi di rifiuti di ogni genere che costeggiano la strada che conduce al campo nomadi.

Per fortuna la segnalazione è arrivata in tempo, prima che le fiamme potessero allargarsi e in un’ora le squadre di Vigili del Fuoco di Asti sono riusciti ad avere la meglio su questo ennesimo incendio.