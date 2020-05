Nuovo disability manager in Comune a Novi Ligure

Novi Ligure – È la dottoressa Raffaella Di Comite il nuovo disability manager del Comune di Novi Ligure.

La nomina è avvenuta nel corso dell’ultima riunione della Giunta comunale a seguito delle dimissioni di Massimo Laveroni.

La dottoressa Di Comite, neuropsichiatra infantile, attualmente è Dirigente Medico di primo livello dell’Asl di Alessandria, in servizio nella Struttura Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

Al disability manager compete la funzione di referente per tutte le problematiche legate al mondo della disabilità. L’obiettivo è quello di avere una città vivibile per tutti dal punto di vista dell’abbattimento delle barriere esistenti, sia architettoniche che culturali. L’incarico avrà durata fino alla scadenza dell’Amministrazione comunale ed è svolto a titolo volontario, senza alcuna retribuzione.