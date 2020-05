Rapinò anziana nella sua abitazione di Asti otto anni fa: rintracciato e arrestato

Asti – Sono passati otto anni. Era l’ormai lontano 2012 quando, assieme a due complici, aveva preso parte ad una rapina ai danni di un’anziana.

Il fatto era avvenuto in corso Torino, ad Asti, e per lui adesso, un astigiano di origine siciliana già noto alle Forze dell’Ordine, si sono adesso aperte le porte del carcere di Alessandria.

Il terzetto aveva atteso il rientro a casa della pensionata, evidentemente già seguita dai balordi che l’avevano poi costretta ad aprire la porta di casa. Una volta all’interno l’avevano costretta a consegnare i risparmi che aveva in casa e gioielli.

L’arrestato era già finito nel mirino della Polizia per minacce e maltrattamenti nei confronti della compagna, costretta a subire angherie e violenze durante i continui litigi, tanto da essere costretta a rivolgersi alle cure del pronto soccorso.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile guidata da Loris Petrillo. L’uomo s trova ora nel carcere alessandrino.