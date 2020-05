Avviato al Covid Hospital di Tortona il laboratorio per l’analisi dei tamponi

Tortona – È stata attivata, al Covid Hospital di Tortona, l’analisi dei tamponi nel laboratorio della struttura, dopo i test effettuati nei giorni scorsi. Saranno effettuati, grazie alle attrezzature acquistate tramite il Comitato Tortona per Ospedale, centinaia di tamponi al giorno.

Entro una decina di giorni, inoltre, su richiesta di molti cittadini, i prelievi del sangue torneranno ad essere effettuati nella sede di piazza Cavallotti, a fianco dell’ingresso ambulanze dove attualmente si trova l’ufficio relazioni per il pubblico; per questo, inizialmente, l’accesso al pubblico sarà in via Sada.

Sinora i prelievi erano effettuati presso il distretto sanitario in via Milazzo, con alcune problematiche

dovute alla contestuale presenza degli operatori impegnati nei tamponi “drive in”.

Fin da marzo il Comitato era interessato a questo acquisto. Un primo ordine però, dagli Stati Uniti, era stato bloccato, così si è dovuto individuare un nuovo fornitore, dalla Svizzera.

Il Comitato ha pagato le apparecchiature e l’Asl i reagenti.

Si sta, inoltre, lavorando su una tac ‘portatile’, che permetterebbe di avere una tac per Covid 19 e una riservata agli altri pazienti. Un modo, questo, per ridurre anche le code degli esami.