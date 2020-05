Colto da malore mentre fa una scampagnata tra Novi e Gavi: trasportato in gravi condizioni ad Alessandria

Novi Ligure – Un podista che stava facendo una scampagnata è stato colto da malore, stamane, mentre camminava sul ciglio della strada in via Gavi, nella zona collinare di Novi Ligure.

L’uomo si è accasciato a terra ed è stato soccorso da altre persone che hanno immediatamente attivato il soccorso di emergenza 118.

Sul posto è arrivata un’autoambulanza della Cri di Novi Ligure. L’uomo era in arresto cardiaco quindi è stato rianimato e trasportato in ospedale ad Alessandria.

Il fatto è avvenuto lungo la strada che da Novi Ligure porta a Gavi, da sempre nella stagione primaverile molto frequentata da persone che cercano di fare un po’ di movimento all’aria aperta.