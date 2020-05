Sequestrati nell’Astigiano auto, villa e soldi ad “esperto” in truffe agli anziani

Asti – Nei giorni scorsi il Tribunale di Torino ha confermato i sospetti che avevano spinto la Procura di Asti a chiedere ed ottenere il blocco dei beni di un astigiano, Carmelo Chino, 56 anni, residente a Vaglierano in una villa di nuova costruzione.

Proprio la villa era il bene più importante del sequestro, valore stimato dal perito in circa 340.000 euro, insieme ad un’autovettura VW Up di circa 13.000 euro e circa 4.000 euro di liquidità su un conto corrente.

Si chiama, in gergo, misura di prevenzione patrimoniale: si sottraggono beni alla disponibilità di persone che non solo hanno fatto acquisti molto al di sopra del loro reddito dichiarato, ma che hanno anche un importante fascicolo penale a carico per reati contro il patrimonio.

Ed è quello successo a Carmelo Chino del quale i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica hanno verificato le numerose pendenze e condanne per truffe, soprattutto ad anziani che lui ingannava fingendosi tecnico del gas, rapine e furti in abitazione. Case, automobili, denaro, alcuni dei beni erano intestati alla moglie Fulvia De Rossi, del tutto sproporzionati a quanto dichiarato come reddito con una sola conclusione: tutti quei beni o almeno una parte rilevante di essi erano stati acquistati con il frutto della sua azione delittuosa facendo di lui un soggetto “socialmente pericoloso”.

L’anno scorso i carabinieri avevano già notificato l’ordinanza di sequestro preventivo affidando la bella villa di Vaglierano in custodia cautelare allo stesso Chino che ha continuato ad abitarci. Nonostante l’opposizione al sequestro, il tribunale di Torino nei giorni scorsi ha deciso per la confisca dei beni e ora rimangono solo dieci giorni per opporsi a quest’ultima, altrimenti casa, denaro e auto passeranno automaticamente di proprietà da Chino al Demanio statale.

L’automobile, invece, già confiscata in prima istanza è stata assegnata dal tribunale di Torino al Nucleo Investigativo dei carabinieri di Asti.

La misura di confisca è stata notificata ieri dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti.