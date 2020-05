Usa l’auto come ariete per sfondare la vetrina e rubare all’interno ma è scoperto e catturato dalla Polizia

Asti – Ladri in azione la scorsa notte ad Asti. La Polizia è intervenuta dopo che un forte rumore era stato avvertito in un negozio di telefonia vicino al Battistero, in corso Alessandria. Era da poco trascorsa mezzanotte. La centrale operativa della questura di Asti aveva inviato sul posto una Volante.

Giunti sul posto, i poliziotti avevano trovato la vetrina del negozio di telefonia e computer “Help Notebook” sfondata come se fosse stata utilizzata una automobile.

Fuori dal negozio gli agenti avevano notato diversi frammenti di vetro del parabrezza e altre parti della carrozzeria di un’automobile.

Entrati dentro, gli agenti avevano poi trovato, nascosto in bagno, un uomo, poi identificato come un quarantottenne astigiano, che aveva uno zaino con all’interno cacciaviti, una torcia, attrezzi per lo scasso, tablet e cellulari.

Dopo averlo arrestato per tentato furto aggravato, ricettazione, e possesso di arnesi per lo scasso, gli agenti avevano poi cercato l’auto utilizzata come ariete e dopo qualche ora hanno visto, in un parcheggio, una Punto bianca con segni di danneggiamento e il blocchetto dell’accensione asportato. Dopo ulteriori accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata ed era stata utilizzata per il colpo.

Sono in corso altre indagini. L’arrestato si trova in carcere a Quarto.