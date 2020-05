Con l’arrivo di una nuova serie B a 40 squadre per l’Alessandria arriverà finalmente il tanto agognato salto di categoria?

Alessandria – Quale futuro per la serie C così come noi la conosciamo? Nessuno, forse, alla luce di quanto emerso la settimana scorsa nel corso dell’assemblea di Lega. Previsto, infatti, un nuovo corso che avrà inizio, molto probabilmente, con la stagione 2021-2022.

Ma cosa bolle in pentola esattamente?

All’orizzonte ci sarebbe una nuova serie B di èlite con 40 squadre divise in due gironi e una riduzione dei club professionistici.

Una decisione che interessa in prima persona anche l’Alessandria. Il club di patron Di Masi, se la riforma del calcio porterà davvero a una serie cadetta a 40 squadre dalla stagione 2021-22, proverà ad allestire la più competitiva delle rose per centrare l’obiettivo.

Dunque terminato anzitempo, e con un presidente Di Masi che si è sempre detto d’accordo, il torneo di serie C con le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina e come quarto il Carpi, l’Alessandria pensa già al mercato.

Lavoro non facile per il ds Artico che dovrà consegnare a mister Gregucci una rosa competitiva. Attualmente sono ancora sotto contratto i difensori Cosenza e Prestia, i centrocampisti Chiarello, Suljic, Castellano e Casarini ai quali si devono aggiungere, nel reparto offensivo, Di Quinzio e Arrighini e due giovani come M’Hamsi e Gerace.

Unanime tra i tifosi l’idea che il club piemontese sia uno dei più accreditati, per situazione economica, impianti a norma e bacino di pubblico, al salto di categoria. Il campo però dovrà dare i suoi verdetti e l’idea di una B a 40 squadre divisa in due gironi può passare da un campionato sulla falsariga di quello che fu per la C2 il 2013-2014 quando furono le prime 9 a guadagnarsi il pass per la C unica, con l’Alessandria che si piazzò al terzo posto dietro Bassano e Renate.

Servirà, molto probabilmente, piazzarsi nelle prime 5-6 posizioni e le prossime settimane saranno molto importanti per porre le giuste basi per il futuro di un club, l’Alessandria, che aspetta di tornare in B da più di quarant’anni.