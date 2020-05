Da Città di Alessandria: provvedimenti viabili

Servizio di ristorazione esterna in via Legnano – dall’11 maggio al 18 ottobre

Per consentire lo svolgimento di un servizio di ristorazione esterna, dalle 19:00 alle 24:00 del periodo compreso fra il giorno 11.05.2020 e il giorno 18.10.2020 e comunque limitatamente ai giorni di apertura del pubblico esercizio, è vietato il transito in Via Legnano, nel tratto compreso fra piazza Marconi e corso Roma, fatta eccezione per i residenti e gli utilizzatori di accessi carrabili.

Nelle giornate di sabato e domenica e festivi infrasettimanali compresi nel periodo che intercorre fra l’11.05.2020 e il 18.10.2020 la chiusura è anticipata alle 23:00

Dovrà essere sempre garantita una sezione stradale non inferiore a m. 2,70 tale da consentire il transito agli aventi titolo, ai mezzi di soccorso ed alle Forze dell’Ordine in emergenza.