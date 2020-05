Federico Nardi nuovo direttore sanitario dell’Asl Al

Alessandria – L’Asl Alessandria ha nominato il nuovo direttore sanitario, subentrato alla dimissionaria Paola Costanzo.

Si tratta di Federico Nardi, 50 anni, medico-chirurgo specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare e dal 1° dicembre 2017 lavora per l’ASL Al con l’incarico di Direttore di Struttura Complessa Cardiologia e UTIC dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

La sua precedente attività clinica si è svolta all’Asl del Verbano Cusio Ossola, in strutture del privato accreditato, e nell’ambito della Sanità Militare dove, tra le altre, ha prestato servizio con funzioni di Direzione nella sede Nato di Solbiate Olona. Il 16 marzo 2018 è stato eletto Presidente Regionale Anmco – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri per Piemonte-Valle d’Aosta- per il biennio 2018-2020.

Attualmente ricopre anche l’incarico di responsabile della riorganizzazione del presidio ospedaliero di Casale Monferrato per l’emergenza covid-19.

Stamane la firma sulla delibera di nomina da parte del commissario dell’Azienda sanitaria alessandrina, Valter Galante.

“A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione aziendale” si legge nella nota emessa dall’Asl Al.