Frana nel Cuneese: nessun ferito ma una persona isolata

Dronero – Allarme nel Cuneese, oggi, per il distaccamento di una frana in località Tetti di Dronero, frazione dove risiedono circa 150 persone. Una massa di terra si è riversata sulla strada, che risulta quindi impraticabile.

Allo sgombero stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Dronero, che stanno provvedendo a tagliare e rimuovere gli alberi trascinati dalla frana stessa, assieme ai tecnici del Comune, che stanno operando con una pala gommata inviata sul posto dall’Unione Montana.

Non ci sono persone coinvolte. Risulta però una persona al momento isolata, in attesa dello sgombero dell’area, la stessa che aveva dato per prima l’allarme.

Sul posto anche i Carabinieri.