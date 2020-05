Frode nell’acquisto di materiale sanitario: danni per circa tre milioni di euro

Torino (Ansa) – La guardia di finanza di Cuneo ha dato esecuzione a un sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti di due persone, tra cui una caposala dell’ospedale Sant’Anna di Torino. Il provvedimento nell’ambito dell’inchiesta che lo scorso settembre aveva portato all’arresto di un imprenditore torinese e di un dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Cuneo per una presunta fronte nell’acquisto di materiale sanitario.

Il meccanismo fraudolento scoperto dalle fiamme gialle consisteva nel sovrastimare il reale fabbisogno di materiale chirurgico, così da generare la falsa necessità di ulteriori ordini. Le indagini, coordinate prima dal Procuratore di Cuneo Onelio Dodero e, successivamente, dall’Ufficio giudiziario del capoluogo regionale, Monica Abbatecola, ha permesso di segnalare alla Corte dei Conti un danno all’erario, patito dalle due Aziende ospedaliere di Cuneo e Torino, per circa 3 milioni di euro.