Coronavirus, rinviato al prossimo anno il torneo calcistico “Umberto Caligaris” in programma a Casale a settembre

Casale Monferrato – È stata rinviata al 2021 la 44° edizione del Torneo Internazionale giovanile di calcio intitolato a Umberto Caligaris, in programma a settembre a Casale Monferrato.

Il comitato organizzatore, alla luce dei recenti sviluppi della pandemia e delle norme adottate per contenerla, ha deciso infatti di rinviare al prossimo anno la rassegna che quest’anno avrebbe celebrato ulteriormente la figura del grande difensore, cresciuto nel Casale Calcio e che militò poi in Juventus e Brescia, campione del mondo con la nazionale nel 1934, morto nel 1940.

L’anno scorso il torneo era andato alla Cremonese.