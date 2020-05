Furti e raggiri ai danni di sacerdoti per un bottino complessivo di centomila euro: cinque arresti da parte della Polizia di Vercelli

Vercelli – Cinque persone sono state fermate, stamane, dalla Squadra Mobile di Vercelli nell’ambito di un’operazione volta a scoprire gli autori di furti e truffe ai danni di anziani parroci in diverse notizie del Piemonte.

Per le cinque persone fermate sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Inoltre sono state denunciate altre 5 persone per ricettazione e riciclaggio. Nel corso delle perquisizioni, nell’abitazione di uno dei ricettatori, sono state scoperte, oltre a diversi monili in oro e orologi di pregio, numerose mazzette di denaro contante, con banconote in taglio da 100 e 200 euro. Un bottino da 100 mila euro, frutto dei colpi e delle truffe messe a segno sin dal 2018.

Tutto era iniziato lo scorso dicembre con il furto di un portafoglio nella chiesa di San Germano Monferrato, alle porte di Casale.

L’indagine aveva portato a scoprire una banda che aveva preso di mira anziani parroci con furti nelle loro abitazioni in provincia di Cuneo e Alessandria.

Qui erano stati sottratti assegni dai libretti. Sempre nell’Alessandrino la banda era entrata nell’appartamento di un altro prete rubando diversi monili in oro. Ma ci sono state anche alcune truffe come nel Biellese dove un parroco era stato raggirato con la scusa delle vendita di un finta strumentazione per la prevenzione antincendio della chiesa.

A Ivrea, invece, un sacerdote era stato convinto all’acquisto di una targa commemorativa e poi derubato. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se i malviventi si siano resi responsabili di altri episodi.