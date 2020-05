Gavio alla scalata del Frejus

Il Gruppo Gavio ad un passo dalla maggioranza assoluta in Sitaf Spa (Frejus e A32) per un business colossale

Torino (Giulia Giraudo) – In questi giorni il Gruppo Gavio di Tortona potrebbe determinare il destino di Sitaf Spa (Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus) che gestisce il tunnel del Frejus e l’autostrada Torino-Bardonecchia A32, già del gruppo Gavio con Astm tramite Argo Finanziaria al 48,95%, al 31,70% di Anas del Gruppo Ferrovie e, per il rimanente 19,35% (la quota in vendita), di FCT Holding (Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.). La base d’asta è di 156 milioni di Euro. L’acquisizione della quota rimanente consentirebbe ad entrambi (Gavio e Anas) di avere il controllo pubblico di Sitaf, e ciò garantirebbe un enorme entrata in termini di pedaggi.

Perché l’A32 e, soprattutto il tunnel del Frejus, sono così importanti?

Facciamo un passo indietro. Il 24 marzo 1999 un incendio dentro la galleria del monte Bianco provocava la morte di 39 persone e la chiusura per tre anni della circolazione (99-02). Quell’anno i transiti dal Frejus (lato Italia) arrivarono a 1.159.892 veicoli con un aumento dei passaggi del 65% rispetto ai 708.352 transiti del 1998. Più mezzi pesanti (74,79%, oltre 1,5 milioni nei due sensi di marcia), più ricavi: l’incremento dei pedaggi fu del 60,3%, i ricavi (traforo più autostrada) arrivarono a 219,3 miliardi di lire. I conti della società, in rosso per 30 miliardi di lire nel 1999 si chiusero con un attivo di 30 miliardi di lire.

La Torino-Bardonecchia

A partire dall’ottobre 2021, quando la seconda galleria del Frejus dovrebbe diventare operativa, ci sarà la chiusura del tunnel del Monte Bianco e, per gli interventi di messa in sicurezza, i traffici potrebbero essere dirottati sulla A32 della Valsusa per cui sarà attivata la riscossione dei pedaggi oggi solo parziale. Non bisogna inoltre dimenticare che il nuovo Frejus è strategico in quanto sotto il manto stradale passano i cavi del nuovo elettrodotto tra Francia e Italia.

Una prima gara annullata dal Tar

È chiaro che si tratti di un business colossale e si spiega perché tra gennaio e febbraio Pd e M5S, con l’appoggio del centrodestra in consiglio comunale a Torino abbiano cercato fino all’ultimo di convincere la sindaca Chiara Appendino a prendere tempo per cercare una soluzione alternativa, magari con la discesa in campo di Cassa Depositi e Prestiti, per mantenere il controllo pubblico, evitando di dare seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, che accogliendo un ricorso del gruppo Gavio, aveva annullato la vendita ad Anas conclusa nel 2014 da Piero Fassino delle quote degli enti locali per 75 milioni, perché avvenuta senza gara. Inoltre non deve sfuggire il fatto che la A32 fa parte, per quanto riguarda le strade europee e per la sua totalità, della E70, dorsale ovest-est che unisce La Coruna in Spagna con Trebisonda in Turchia.