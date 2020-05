Lettera 43 chiude, Paolo Madron lascia la direzione

Milano (Prima on line) – Da qualche tempo girava come ipotesi, ora però si è concretizzata con la decisione del Cda di News 3.0 di sospendere dopo dieci anni, dal 15 maggio, la pubblicazione di Lettera43, il quotidiano online fondato e diretto da Paolo Madron (nella foto). Motivo: Matteo Arpe, il finanziere che attraverso Sator controlla l’editrice non ritiene più sostenibile l’iniziativa, anche alla luce della situazione determinata dal Covid 19, dal punto di vista economico, oltre che per le ricadute di conflitto di interessi sulle altre sue attività.

Con la chiusura di Lettera43 finisce anche la direzione di Madron che tanto ha investito sul giornale on line sia in termini di soldi, avendo sottoscritto una quota del capitale sociale alla fondazione dell’impresa editoriale, sia in energie professionali, impegnatosi oltre che come direttore e giornalista, anche come presidente e amministratore delegato di News 3.0.

Rimangono a disposizione almeno per ora i 13 giornalisti della redazione del sito.