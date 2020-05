Lorenzo Repetto: l’acqua ha buona memoria e le fontane di Alessandria ricordano quanto di buono abbiamo fatto per questa città

Pubblico molto volentieri questa lettera di Lorenzo Repetto, “Lorenzaccio” per gli amici più veri come chi scrive.

Il combattente di sempre. Un po’ ruvido nei modi, forse, ma dal cuore grande così.

Quasi sempre scrive la verità e dice la verità e, quando mente, se ne accorgono tutti.

Per chi ha fatto della vita una tappa della propria esistenza, non conta tanto quello che risulta dagli atti, ma quello che sente…

Quando la parola è il Verbo, se il Verbo nasce da ciò che non c’è.

Quando la poesia non è scritta ma qualcuno riesce a tirarla fuori e a scriverla.

Quando la vita spiega ciò che non si capisce senza che possiamo rendercene conto.

Quando le lacrime scendono senza che nessuno le possa fermare e la risata sgorghi senza che nessuno la possa mortificare.

Quando, forse, la verità è ciò che resta dentro di noi quando abbiamo perso tutto.

Andrea Guenna

di Lorenzo Repetto (ex presidente Amag) – Caro Direttore, ho letto con piacere l’articolo dal titolo “Alessandria ritrova le sue fontane, simbolo di vita”, perché quando si assiste ad un’azione di buon senso civico, in questi tempi, è sempre motivo di soddisfazione, specie nella congiuntura del lockdown che stiamo vivendo. È una risposta “naturale” in una città come la nostra dopo il sonno della ragione che la Giunta Rossa ha propalato a piene mani, coadiuvata da un sistema mediatico sempre acritico nei confronti della sinistra locale e sempre ipercritico nei riguardi del centrodestra che ora è ritornato a governare la città e si trova a riproporre azioni che attengono non solo al decoro della città, ma al suo stesso implicito essere, alle sue radici, al suo ruolo.

Le fontane che ritornano alla gestione AMAG sono un simbolo – è vero, caro Direttore – di Alessandria e della sua identità. Durante l’Amministrazione Fabbio si era compreso questo principio e proprio AMAG, da me presieduta, si era impegnata non solo a ripristinare fontane ammalorate da un quinquennio precedente di abbandono, ma soprattutto nel proporre al Sindaco, e agli organi comunali, la costruzione di alcuni nuovi punti di attrazione, nei quali l’acqua sgorgasse e giocasse un ruolo di attrazione, di benvenuto, di richiamo, di tranquillità e di pacatezza. Del resto, una città fondata tra due fiumi non poteva che enfatizzare la ricchezza che le scorreva sui fianchi, non poteva che fare un grande omaggio all’acqua come fonte di vita. Perché così era stato per tutta la storia ultra ottocentocinquantenaria della città.

Su questo concetto, come le ho succintamente ricordato, AMAG aveva investito risorse e pensato ad un piano complessivo basato su due livelli: la riqualificazione di vecchi impianti e la edificazione di nuovi. Ognuno di loro ha una storia bellissima da raccontare, come le fontane di piazza Matteotti, trovate piene di alghe e con un costrutto centrale ormai fatiscente, con poca acqua, melmosa e insalubre. AMAG ha riprogettati i getti, rifatti gli impianti, pulite e reimpermeabilizzate le vasche, sistemato controlli eolici che evitassero che la gente si bagnasse al passaggio in caso di vento. Si è pure rifatta l’intera pavimentazione della piazza e reinstallato panchine in plastica riciclata. Anche la fontana della Cittadella, dinanzi al quartiere degli Artificieri, è stata ripresa e modernizzata completamente, così come si sono sistemate le ormai inutilizzate fontane di piazza Santo Stefano, dei Marinai davanti alla Valfrè, del quartiere fotovoltaico, del laghetto dei cigni, dell’Impero davanti alla stazione, con acqua e giochi di luce che si rincorrevano. E i giochi di luce erano stati donati alla città da Bruno Baiardi, grande ideatore dell’innovativa e planetaria Space Cannon. Dopo anni di incuria, oggi alcune di queste sono ritornate alla situazione precedente.

A queste – l’elenco non è però esaustivo – vanno aggiunte le nuove costruzioni: la fontana di Spalto Borgoglio con la contestuale costruzione della rotonda, ove dapprima vi era un’anonima semicurva di circonvallazione, monumento allo sport con l’acqua che scorre a lamina su un’immagine in acciaio inox che richiama i vanti sportivi della città: le arti marziali, il basket; la fontana tricolore innanzi a Palazzo Rosso, sostituita frettolosamente da un’anonima e malcurata fioriera; le fontane a raso dei giardini pubblici con giochi d’acqua e giochi di luce multicolori a rincorrersi. A tutto ciò deve essere aggiunta la grande fontana davanti all’AMAG, da cui tutto parte e tutto arriva. Una sinfonia della natura ove l’acqua sgorga da rocce enormi e a caduta si sparge tranquilla nell’incavo della vasca. Di sera l’impianto acquista riflessi azzurrati e ricorda, più di ogni altra (perché anche omaggio alla vita dell’AMAG e al suo compleanno), il giacimento sul quale è costruita la città, tanto per utilizzare le parole del sindaco Fabbio al momento della sua inaugurazione.

Ecco, Direttore, quando ho letto il suo articolo mi sono venute velocemente in mente queste poche cose, che in soli cinque anni abbiamo realizzato, insieme alla sostituzione di oltre 120 fontanelle, azione indispensabile vista la situazione in cui versavano (se vuole posso darle altri numeri eccezionali, come quelli della sostituzione di 700 panchine o dell’ammodernamento di molti parchi giochi).

Che non ci si ricordi di noi e della nostra attività potrà anche amareggiare alcuni. Non il sottoscritto, che è onorato di aver prestato la sua opera per la città guidata dal Sindaco Fabbio, una città, si ricordano oggi in molti, dinamica, attiva, in movimento, esteticamente migliorata, ordinata e decorosa, tesa allo sviluppo economico e non alla ritorsione su se stessa. A quegli obiettivi tendiamo ancora oggi e vorremmo che i nostri attuali amministratori mirassero continuamente.

Grazie.