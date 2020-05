Mascherine e medicinali illegali stoccati in un magazzino di Novi Ligure: scoperto dalla Guardia di Finanza “giro” da 5 milioni di euro

Novi Ligure – Migliaia di articoli, tra mascherine e medicinali, arrivati dalla Cina e nascosti nei magazzini di una società piemontese, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso di un’operazione che ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro di dispositivi medici non conformi, tutti importati illecitamente e successivamente commercializzati nella penisola per un giro d’affari illegale di oltre cinque milioni di euro.

La base a Torino, nel quartiere di Porta Palazzo, dove aveva sede la società per azioni, amministrata da un cinese di 45 anni, e con magazzini a Novi Ligure, Cessalto, provincia di Treviso, Rozzano, provincia di Milano, e Rignano sull’Arno, provincia di Firenze.

Secondo quanto scoperto dalla Fiamme Gialle, l’uomo, assieme ad un altro imprenditore suo complice, aveva introdotto illecitamente in Italia containers di mascherine protettive, di tipo FFP2 e chirurgiche.

Nei magazzini della società di Novi Ligure, amministrata da un trentenne, le Fiamme Gialle hanno scoperto come, dietro la rivendita di capi d’abbigliamento di lusso acquistati all’Outlet di Serravalle Scrivia, si celasse un deposito, all’interno del quale erano nascoste le mascherine importate illegalmente.

Qui, oltre a 130.000 mascherine, sono state rinvenute una quarantina di carte di credito, “Gold” e “Platinum”, utilizzate per l’attività illegale.

Le indagini attualmente proseguono sia per rintracciare l’amministratore dell’azienda torinese che ha fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi in Cina sia per accertare le cause per le quali il materiale si trovasse nascosto nel magazzino dei “contrabbandieri” e non messo a disposizione dei servizi assistenziali italiani ai quali

erano in origine destinati.

Ora circa 600.000 mascherine saranno destinate, grazie ai provvedimenti di requisizione del delegato dal Commissario per l’Emergenza Covid-19 sul territorio piemontese, agli enti pubblici e assistenziali maggiormente in crisi in questo momento.