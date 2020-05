Mezzo etto di coca nelle tasche: giovane pusher finisce ai domiciliari

Grignasco – È finito ai domiciliari un ventiduenne trovato venerdì scorso dai Carabinieri di Borgosesia con mezzo etto di cocaina addosso.

I militari lo avevano fermato a Serravalle Sesia. Il giovane, residente a Grignasco, provincia di Novara, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. All’alt dei militari era apparso subito nervoso così i Carabinieri avevano deciso di procedere alla perquisizione che aveva dato esito positivo.

In tasca aveva dieci grammi di cocaina già divisi in dosi. Così è scattata la perquisizione nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti altri 46 grammi di coca, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. C’erano anche 1.300 euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio. Il ragazzo è stato così messo ai domiciliari.