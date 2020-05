Nuovo presidente e vicepresidente alla Casa di Riposo “Ottolenghi” di Acqui

Acqui Terme – Cambio ai vertici della Casa di Riposo “Jona Ottolenghi” di Acqui Terme.

Il consiglio di amministrazione ha infatti nominato nel ruolo di vicepresidente Gualberto Ranieri, già redattore per oltre sei anni alla Bbc a Londra, poi corrispondente della Rai dalla capitale britannica e più tardi capo redattore centrale de Il Mattino mentre presidente sarà Barbara Gandolfo, insegnante e consigliere uscente in rappresentanza del Comune.

Gli altri componenti del cda sono Domenico Borgatta, già consigliere comunale e presidente dell’allora dell’Asl 75 di Acqui, Maurizio La Gamba, dirigente della Casa di cura acquese Villa Igea, e Mario Piroddi, direttore del settimanale L’Ancora e consigliere uscente dell’Ipab per la diocesi.

La Casa di Riposo Ottolenghi l’anno scorso era finita nell’occhio del ciclone per l’indagine “Big Mama”, che aveva visto coinvolti l’ex dirigente comunale Maria Pia Sciutto, insieme all’ex presidente dell’Ipab, Roberto Carrozzi, e all’impiegata della casa di riposo Silvia Ravera, accusati a vario titolo di reati quali corruzione, peculato, abuso d’ufficio.

La Sciutto, in particolare, secondo l’accusa aveva fatto assumere il figlio nella coop che operava nella struttura, poi diventato dirigente in pochissimo tempo. La procura per loro a febbraio aveva chiesto il rinvio a giudizio, l’udienza davanti al gup, fissata per il 28 maggio, è stata rinviata.