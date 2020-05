Papa Francesco scrive alle suore orionine di Tortona colpite dal Covid19: “coraggio nella preghiera e nell’azione”

Tortona – Le Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona sono state una delle realtà più colpite dal coronavirus in provincia di Alessandria. Diciotto le suore finite in ospedale, dieci sono morte, altre sono tuttora ricoverate, altre ancora hanno invece superato la malattia.

Una situazione descritta anche a livello nazionale e a dare coraggio e conforto alle suore orionine ci ha pensato anche Papa Francesco che ha scritto una breve lettera a madre Mabel Spagnuolo, superiora generale.

Questo il messaggio del Pontefice: “Cara sorella, tante grazie della sua lettera con le sue riflessioni. In questo momento bisogna avere coraggio: coraggio nella preghiera e coraggio nell’azione. Prego per lei e per la Comunità; per favore non si dimentichi di farlo per me. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi custodisca. Fraternamente, Francesco”.

Madre Mabel ha coinvolto tutta la famiglia orionina a offrire la propria riflessione sul messaggio in un video pubblicato sui canali social della congregazione. “La spinta ce l’ha data Papa Francesco nella risposta a una mia mail nella quale ci ha invitato in questo tempo complicato, un tempo di grandi sfide, ad avere coraggio nella preghiera e coraggio nell’azione. Questa bella iniziativa quindi vuole coinvolgere tutti perché tutti possano offrire il contributo della propria riflessione. Cosa può dire a tutti noi questa espressione di Papa Francesco? Qual è il messaggio proprio in questo momento storico in cui stiamo transitando? Sicuramente ci ha voluto infondere speranza, coraggio, iniziativa, ardore tipico del cuore di Don Orione. Non possiamo pensare di essere orionini, di essere orionine, senza avere questo coraggio!” la risposata della superiora generale.