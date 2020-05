Scarpe&Scarpe riapre dieci punti vendita tra cui Alessandria

Alessandria – C’è anche il punto vendita di Alessandria, in via vecchia Torino, fra i dieci che Scarpe&Scarpe ha riaperto in questi giorni in tutta Italia.

Dopo la chiusura a causa dal coronavirus, l’attività riparte in formato ridotto e attualmente consentito, ovvero con il reparto bambino e make-up.

Oltre a quello di Alessandria, hanno riaperto anche i punti vendita di Borgaro, Casamassima, Desenzano, Foligno, Monfalcone, Montecatini, Savignano sul Rubicone e Sesto San Giovanni.