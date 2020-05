Cane avvelenato da boccone: bonificata dai Carabinieri l’area del torrente Borbera a Borghetto

Stazzano – La Stazione Carabinieri Forestale di Stazzano, insieme all’Unità Cinofila Antiveleno di Cuneo, inserita nel progetto “Wolf Alps”, è intervenuta per bonificare l’intera area lungo il torrente Borbera, in località Castel Ratti del Comune di Borghetto di Borbera, in seguito al decesso di un cane per avvelenamento e l’attivazione da parte del sindaco del protocollo previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute.

L’area è stata delimitata con la segnaletica prevista e la ricerca di ulteriori esche e bocconi ha dato esito negativo.