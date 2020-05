Coronavirus, rinviata la StraCasale 2020

Casale Monferrato – Dopo la StrAlessandria anche la StraCasale, la consueta corsa non competitiva di beneficenza per aiutare Anffas e Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus, edizione 2020, è stata annullata a causa dell’emergenza sanitaria.

“Con le due associazioni organizzatrici, siamo in attesa di capire come si evolverà la situazione, anche normativa, per capire se sarà possibile recuperare l’attesa gara di solidarietà entro l’anno. Nel caso non fosse possibile, ci adopereremo per organizzare qualche iniziativa che possa, comunque, far sentire all’Anffas e alla Fondazione ricerca sul cancro la vicinanza e la solidarietà del territorio” ha affermato il sindaco di Casale Federico Riboldi.