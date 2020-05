Dalla Città di Casale Mto: per Covid19 sospesa l’edizione 2020 della StraCasale

Come da tradizione, nella tarda primavera la città e il territorio si preparano per un importante appuntamento di solidarietà: la StraCasale, la corsa non competitiva di beneficenza per aiutare Anffas e Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus.

L’edizione 2020, però, non potrà svolgersi: “Purtroppo l’emergenza Coronavirus ci vede costretti a dover annullare la tradizionale data di maggio – hanno spiegato in una nota congiunta il sindaco Federico Riboldi e il vicesindaco Emanuele Capra – ma, con le due associazioni organizzatrici, siamo in attesa di capire come si evolverà la situazione, anche normativa, per capire se sarà possibile recuperare l’attesa gara di solidarietà entro l’anno. Nel caso non fosse possibile, ci adopereremo per organizzare qualche iniziativa che possa, comunque, far sentire all’Anffas e alla Fondazione ricerca sul cancro la vicinanza e la solidarietà del territorio”.