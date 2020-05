Dalla Prefettura di Alessandria: incontro in Prefettura col commissario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

Il Prefetto Olita ha organizzato per la prossima settimana un incontro-dibattito in videoconferenza col Commissario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, Prefetto Annapaola Porzio, il Presidente della Camera di Commercio Giampaolo Coscia ed i vertici delle Forze di Polizia, cui saranno invitati anche i rappresentanti di tutte le categorie produttive, per un confronto sulle iniziative ed azioni volte a prevenire il ricorso a forme illecite di finanziamento nell’attuale crisi di liquidità e di difficoltà economica determinata dall’emergenza epidemiologica.