Dramma in via Caselli ad Alessandria: donna precipita dal settimo piano e muore sul colpo

Alessandria – Tragedia oggi in via Caselli, ad Alessandria. Una donna è precipitata dal balcone della propria abitazione al settimo piano. Una caduta di diversi metri terminata su un’auto in sosta sotto il caseggiato.

Un impatto tremendo, fatale per la donna che è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e i sanitari del 118 con l’ambulanza. Le Forze dell’Ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche del dramma.