Droga nascosta nelle calze: nei guai giovane del Vercellese

Vercelli – Un venticinquenne italiano, residente nel Vercellese, è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Vercelli con l’accusa di ingiustificato e reiterato possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Il giovane era sceso nella stazione del capoluogo da un treno proveniente dalla stazione di Milano Centrale. Dopo essersi accorto della presenza degli agenti, aveva cercato scappare dirigendosi verso l’uscita.

Raggiunto dal personale del Posto di Polfer, il giovane era stato sottoposto a controllo per verificare il rispetto delle misure di contenimento dettate dal DPCM 26.04.2020. Il suo strano comportamento aveva insospettito i poliziotti che avevano deciso di fermarlo e di controllarlo. Durante l’ispezione per verificare se stesse o meno rispettando le norme del decreto per limitare il contagio da Coronavirus, il vercellese era apparso sempre più nervoso.

Mostrando evidenti segni di insofferenza, il giovane era stato accompagnato negli Uffici e sottoposto ad accertamenti più approfonditi ed era risultato che a suo carico vi erano numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A quel punto il giovane è stato perquisito: nel portafoglio e nelle calze, sono state trovate sostanze stupefacenti, cocaina ed eroina, del peso di decine di grammi.

Il venticinquenne stato indagato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.