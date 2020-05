Serie C: sulla chiusura definitiva della stagione l’ultima parola spetta al Consiglio Federale, playoff nuovamente probabili per l’Alessandria?

Alessandria – Sembrava tutto definitivo invece, adesso, tutto potrebbe rimettersi in gioco.

Il futuro della serie C resta in bilico, almeno fino a quando non si terrà il Consiglio federale, per il quale non è stata ancora fissata una data rispetto a quella originariamente in calendario l’8 maggio.

Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere rimesso tutto in discussione ossia la scelta delle 60 società di decidere lo stop del campionato e indicare le squadre promosse. Dunque si disputeranno i playoff?

Un argomento spinoso e sul quale si sono scontrati il presidente della Legapro, Francesco Ghirelli, e Gabriele Gravina, massimo dirigente delle Federcalcio e che aveva avuto proprio Ghirelli come fidato braccio destro quando guidava la C.

Fino a qualche giorno fa si pensava che i giochi fossero fatti e che in B dovessero andare Monza, Vicenza e Reggina con il Carpi come possibile quarta.

Se lo stop, però, non sarà più tale, la Figc potrebbe imporre un dietrofront e, in analogia a quanto avviene per la serie A, i giocatori sarebbero costretti a tornare ad allenarsi.

Ovviamente anche l’Alessandria non si sottrae alla situazione confusa che si è creata con i giocatori che, nel rispetto dei protocolli, potrebbero essere obbligati a ritornare alla base per riprendere gli allenamenti.

Non sarebbe un problema la questione dei contratti, prorogabili per tutti oltre il 30 giugno, visti anche i due mesi abbondanti di vacanza forzata.

Intanto Fabio Artico, ds dei Grigi, è già al lavoro in prospettiva futura. Almeno cinque giocatori hanno il contratto in scadenza, come Gazzi e Sciacca, o i prestiti, come Valentini ed Eusepi, che meritano un’attenta valutazione anche in prospettiva di una riforma della C in ottica 2021-2022.