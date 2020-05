Tre indagati dalla Procura di Vercelli per il commercio illegale di taser

Vercelli – Ci sono tre indagati nel commercio di taser scoperto dalla Digos in provincia di Vercelli lo scorso dicembre.

I reati per cui potrebbe esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio sono relativi alla legge 110 del 1975 per il controllo delle armi, possesso di armi e oggetti atti ad offendere.

Tutto era nato dopo una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. La National crime agency, che si occupa del contrasto alla criminalità organizzata con le forze dell’ordine di altri paesi nella lotta a reati transnazionali, aveva indicato alcune spedizioni sospette e dirette nel Vercellese.

Una di queste sedizioni era stata monitorata dal centro di smistamento dell’aeroporto londinese di Heatrow con il supporto della direzione centrale della polizia di prevenzione, dell’Interpol di Roma e della stessa agenzia britannica. La merce era arrivata a Gattinara dove gli uomini della questura di Vercelli avevano trovato 233 taser, una paletta di segnalazione, un lampeggiante, 22 paia di manette, per le caviglie, una pistola a gas compresso senza tappo rosso e molti altri oggetti simili a quelli in uso alle forze dell’ordine.

Un uomo era stato arrestato per importazione illegale di armi e messo agli arresti domiciliari. L’indagine ha poi distinto tra quali dei taser trovati fossero da catalogare come armi e quali come oggetti atti ad offendere.

Gli altri due indagati sono un toscano e un calabrese che avevano acquistato on line dal vercellese diverso materiale. Un taser è stato certificato come arma, un altro come oggetto atto ad offendere quindi le due posizioni sono diverse tra loro. Dopo l’arresto l’indagine coordinata dalla Procura di Vercelli, dalla direzione centrale polizia di prevenzione e condotta in collaborazione con la direzione centrale della polizia criminale, Interpol di Roma e National Crime Agency britannica è continuata. Diverse questure avevano sequestrato materiale in tutta Italia.