Truffe on line e reati informatici: serie di denunce nel Casalese da parte dei Carabinieri

Casale Monferrato – Nell’ambito della prevenzione e della repressione di reati informatici, soprattutto per quanto concerne il cosiddetto “web shopping” ossia gli acquisti in rete, i Carabinieri di Casale, il cui consiglio è quello di diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili, spesso si tratta di truffe o di merce rubata, di non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato se non si è certi della provenienza e di non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute, hanno ottenuto, nel campo della repressione di truffe e reati simili, importanti risultati.

A Ticineto, i Carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti in seguito alla querela presentata da un cittadino di Trino, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un cinquantaquattrenne di Biella, disoccupato, con numerosi pregiudizi di polizia, poiché avrebbe proposto finanziamenti a privati mediante delle inserzioni online, inducendo la vittima a versare su una carta Postepay a lui intestata, in diversi momenti e con continui pretesti legati al disbrigo delle pratiche del finanziamento, circa mille euro, rendendosi poi irreperibile.

I Carabinieri di Balzola, a conclusione di vari accertamenti e in seguito alla querela presentata da un cittadino di Villanova Monferrato, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un trentacinquenne di Carpi con numerosi precedenti di polizia, poiché avrebbe proposto la vendita online di pneumatici per macchine agricole, facendosi accreditare su un conto corrente bancario 450 euro, non recapitando la merce e rendendosi irrintracciabile.

In seguito alla querela di un cittadino di Balzola, i militari hanno denunciato in stato di libertà per truffa e sostituzione di persona un cinquantenne di Rolo, Reggio Emilia, con numerosi pregiudizi di polizia legati alle truffe, poiché, presentandosi sotto falso nome, si sarebbe dimostrato interessato all’acquisto dell’auto di proprietà della vittima, riuscendo a farsi accreditare sul conto corrente, attraverso uno sportello ATM, la somma di 536 euro, il tutto grazie a false informazioni fornite al venditore dell’auto, rendendosi poi irreperibile.

Infine i Carabinieri di Ponzano, a conclusione di attività investigativa in seguito alla querela presentata da un cittadino di Alfiano Natta, hanno denunciato in stato di libertà per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico il fratello della vittima, un cinquantunenne di Rivoli, disoccupato, con precedenti di polizia, poiché, in seguito al decesso del padre, tramite una falsa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, avrebbe estromesso il fratello dalle quote ereditarie.