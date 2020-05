Ancora una volta i britannici con noi contro i tedeschi: “È necessaria una procedura di infrazione contro la Germania”

Londra – Secondo il Financial Times è a questo punto inevitabile una procedura di inflazione dell’Unione Europea contro la Germania per le gravissime interferenze nella politica finanziaria dell’Ue a favore dell’Italia. “L’Ue deve agire contro la minaccia sollevata dalla corte tedesca”, si legge oggi sull’autorevole quotidiano finanziario britannico in un editoriale a proposito di una possibile procedura di infrazione contro Berlino. La posizione di FT è dovuta all’inaccettabile sentenza della Corte costituzionale tedesca della settimana scorsa, che ha messo in dubbio la legittimità dell’acquisto di titoli di Stato da parte della Bce, e che mette “a repentaglio l’intero ordinamento giuridico dell’Ue”. Secondo i nostri amici britannici “i giudici tedeschi hanno scelto di ignorare gli obblighi del trattato” dell’Ue con una sentenza scandalosa, arrogante, pretenziosa e rozza, quindi tipicamente teutonica, che equivale ad un’inaccettabile dichiarazione di indipendenza costituzionale dall’ordinamento giuridico dell’Ue. Soprattutto per questo motivo quindi è necessaria una procedura di infrazione contro i tedeschi.