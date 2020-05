Asti-Cuneo: dal Cipe l’ok per il completamento dell’autostrada

Roma (Ansa) – Oggi il Cipe ha approvato l’aggiornamento dei Piani finanziari relativi alle società concessionarie autostradali A33 Asti – Cuneo e A4 Torino – Milano. Lo si legge in una nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

“La decisione del Cipe pone fine ad una situazione di stallo che risale al 2014 e ristabilisce certezza sull’ultimazione di un’opera lungamente attesa, fortemente voluta dal territorio e che riveste un ruolo strategico per il Paese. Già in occasione della mia visita in Piemonte lo scorso novembre avevo ribadito la priorità di dare immediato avvio ai lavori, secondo i nuovi criteri individuati più rispondenti all’interesse pubblico”, dichiara la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

In particolare, dopo la delibera Cipe del 1 agosto, il Mit ha avviato un intenso confronto con tutte le amministrazioni che ha consentito l’adozione di un modello innovativo e pienamente coerente con la normativa nazionale e comunitaria. Risultano in tal modo sbloccati – evidenzia il Mit – dopo un lungo periodo d’attesa, i lavori di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo.