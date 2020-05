Coronavirus: cominciati i primi processi, in videoconferenza, al Tribunale di Alessandria

Alessandria – Sono cominciati anche ad Alessandria, in epoca di covid, i processi in Tribunale. Presidente di Collegio e giudici, tutti ovviamente “mascherinati” e a una certa distanza dal microfono, cinquanta centimetri per l’esattezza.

Per quanto concerne il penale si è dibattuto sul caso di Domenico Dattola, personaggio di spicco nel Novese, già coinvolto in vicende giudiziarie, qui per estorsione e spaccio di stupefacenti.

L’uomo era in videoconferenza dal carcere di Novara, la moglie, Carmen Scaffini, da quello di Torino.

Un’imputata a piede libero era in aula, gli altri assenti. Mancavano anche alcuni difensori, rappresentati dall’avvocato Piero Monti.

Il processo è, così, potuto iniziare non senza qualche intoppo di tipo tecnico, in un atmosfera surreale e con i corridoi dell’edificio praticamente vuoti.

Nell’aula d’Assise c’era un altro processo a porte doppiamente chiuse: per il covid, ma anche per il tema sensibile che era dibattuto. Ma lì i giornalisti, come ribadito dal presidente Antonio Marozzo, lì dentro non potevano entrare.

Neanche un’anima per le cause civili e solo le guardie all’ingresso danno una parvenza di presenza. Controllano chi entra misurando, ovviamente, la temperatura corporea e poi lasciano passare.

Fino a febbraio, il problema era se ti trovavano con un coltellino nella borsa o in tasca. Ora, il guaio è se ti trovano la febbre.