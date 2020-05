Covid19: 262 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Aggiornamento delle 19:00

Roma – Nuovo aumento dei morti da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione Civile, hanno infatti perso la vita 262 persone (ieri le vittime erano state 195), un dato che porta a 31.368 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Sul numero dei morti pesa l’impennata della Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrate 111 vittime. Continua però a calare il numero delle persone attualmente positive: sono 2.017 in meno rispetto a ieri, per un totale di 76.440.

I ricoverati con sintomi sono 11.453 (-719), i pazienti in terapia intensiva scendono a 855 (-38). In isolamento domiciliare si trovano ancora 64.132 persone. Nelle ultime 24 ore i guariti sono invece aumentati di 2.747 unità, portando il totale a 115.288. Dall’inizio della crisi si sono registrati 223.096 casi totali, in aumento di 992 da ieri. In tutto sono stati eseguiti 2.807.504 tamponi, i casi testati sono 1.820.083.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono:

29.956 in Lombardia, 11.891 in Piemonte, 6.301 in Emilia-Romagna, 4.718 in Veneto, 4.096 nel Lazio, 3.388 in Toscana, 2.904 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.253 in Puglia, 1.854 in Sicilia, 1.765 in Campania, 1.482 in Abruzzo, 770 in Friuli Venezia Giulia, 524 in Calabria, 505 nella Provincia autonoma di Trento, 465 in Sardegna, 380 nella Provincia autonoma di Bolzano, 229 in Molise, 92 in Umbria, 80 in Valle d’Aosta, 27 in Basilicata.