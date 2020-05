Da Alegas: da lunedì 18 maggio riprendono il servizio del distributore a metano

Alegas, società del Gruppo Amag che si occupa della commercializzazione di luce e gas e che gestisce il distributore di metano in Lungo Tanaro Magenta, informa la clientela che da lunedì 18 maggio riprendono gli orari consueti del distributore dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30. Domenica chiuso.

Sono sempre attive h 24 le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Ricordiamo che fino al 31/12/2020 sarà attiva la promozione Fidelity Card: uno sconto del 5% sui consumi di gas a tutti i clienti che siano in possesso di carta prepagata del distributore Alegas. Ogni volta che sarà effettuato un rifornimento di carburante, si maturerà una cifra pari al 5% della spesa. A fine anno la cifra verrà indicata in bolletta, e scontata sul consumo del gas domestico. La promozione è riservata ai clienti luce+gas di Alegas.

Si può chiedere la Fidelity Card al distributore, è gratuita.